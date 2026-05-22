Россиянам назвали возможный размер ключевой ставки в России к концу года

К концу 2026 года ключевая ставка в России может опуститься до уровня 12–14%. Такой прогноз для «Ленты.ру» озвучил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Эксперт пояснил, что ЦБ исходит из постепенного возвращения экономики к сбалансированным темпам роста: деловая активность замедляется, напряжение на рынке труда спадает, а инфляция после январского всплеска демонстрирует признаки охлаждения. С исключением разовых факторов устойчивый уровень роста цен сейчас оценивается в 4–5% в годовом выражении, при этом прогноз регулятора на 2026 год сохранён в диапазоне 4,5–5,5%.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14,5%

Дальнейшая динамика инфляции и процентных ставок будет зависеть от валютных операций Минфина и возможных корректировок бюджетного правила. Если изменения в правиле повлекут сокращение расходов, это ослабит бюджетный импульс и предоставит Банку России больше возможностей для ускоренного снижения ставки.

Жорнист также отметил влияние внешних условий: обострение на Ближнем Востоке усилило неопределённость и подтолкнуло вверх цены на нефть. Регулятор указал на риски ускорения мировой инфляции, однако для российской экономики высокие нефтяные котировки пока играют скорее позитивную роль — они поддерживают курс рубля и доходы бюджета, частично компенсируя давление со стороны импортных цен.

Между тем экономист Евгений Змиев в беседе с НСН заявил, что вместо того, чтобы укреплять рубль, Центробанк должен был бы заняться его девальвацией.

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
