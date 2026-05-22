Польша получила из США первые три истребителя F-35
Три американских истребителя пятого поколения F-35 впервые прибыли в Польшу. Официальная церемония встречи новинок запланирована на 12 июня, сообщает РИА Новости.
Самолёты, получившие в польских ВВС наименование «Гусары» и бортовые номера 3509, 3510 и 3511, приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке после перелёта из Техаса.
Всего Варшава заказала 32 таких самолёта. На первом этапе их разместят на авиабазе в Ласке, где уже дислоцируются польские истребители F-16, а впоследствии машины перебазируют на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, ранее использовавшуюся для эксплуатации боевых самолётов Су-22.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о решении направить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Польша получила из США первые три истребителя F-35
- Россиянам назвали возможный размер ключевой ставки в России к концу года
- В Госдуме ответили на публикации западных СМИ о завершении СВО до конца года
- Неожиданный кредит: Как будут работать банкоматы без интернета
- Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
- Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России
- Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить
- «Статья всегда найдется»: Зачем в резиденции Макрона провели обыски
- Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере
- Туроператоры сравнили цены летних поездок в Турцию и Египет