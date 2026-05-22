Польша получила из США первые три истребителя F-35

Три американских истребителя пятого поколения F-35 впервые прибыли в Польшу. Официальная церемония встречи новинок запланирована на 12 июня, сообщает РИА Новости.

Самолёты, получившие в польских ВВС наименование «Гусары» и бортовые номера 3509, 3510 и 3511, приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке после перелёта из Техаса.

Всего Варшава заказала 32 таких самолёта. На первом этапе их разместят на авиабазе в Ласке, где уже дислоцируются польские истребители F-16, а впоследствии машины перебазируют на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, ранее использовавшуюся для эксплуатации боевых самолётов Су-22.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о решении направить в Польшу дополнительно 5 тысяч американских военнослужащих, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
