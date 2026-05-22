В Госдуме ответили на публикации западных СМИ о завершении СВО до конца года
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала сообщения западных СМИ о возможном завершении специальной военной операции до конца 2026 года..
Парламентарий обратила внимание на растущее недовольство в западных странах из-за объёмов финансирования, направляемого на Украину. Журова отметила, что средства изымаются из социальных программ и не вкладываются в развитие национальных экономик, тогда как отдельные игроки, связанные с производством военной техники, извлекают из этого выгоду.
Депутат добавила, что людей на Западе убеждают сохранять терпение, однако уровень понимания постепенно снижается. По её словам, людям становится сложнее принимать такую политику, особенно на фоне внутренних экономических трудностей и социальной напряжённости.
Журова заключила, что западным партнёрам стоит задуматься о завершении поддержки украинского конфликта, поскольку турбулентные процессы затрагивают и их собственные государства.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия рассматривает завершение СВО в 2026 году при условии достижения победных результатов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
