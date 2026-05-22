Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала сообщения западных СМИ о возможном завершении специальной военной операции до конца 2026 года..

Парламентарий обратила внимание на растущее недовольство в западных странах из-за объёмов финансирования, направляемого на Украину. Журова отметила, что средства изымаются из социальных программ и не вкладываются в развитие национальных экономик, тогда как отдельные игроки, связанные с производством военной техники, извлекают из этого выгоду.