В Орле остекление в трех домах повреждено при атаке дронов ВСУ

Остекление повреждено в трех домах в Орле после атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков и боевых частей... повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне», - указал губернатор.

Клычков добавил, что повреждения также получила крыша ангарного помещения одного из коммерческих предприятий региона. Обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны заявило, что минувшей ночью над Орловской областью сбили 11 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

