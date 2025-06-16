СМИ: ЕС планирует отказаться от импорта российского урана к 2030 году
Еврокомиссия намерена полностью отказаться от поставок российского ядерного топлива к 2030 году. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, на реорганизацию цепочек поставок топлива для атомных станций потребуется 241 млрд евро инвестиций. Европейские страны уже приобретают уран в Казахстане, Канаде, Нигере. Однако конечный продукт обходится Евросоюзу дороже, это невыгодно для сообщества.
Кроме того, ЕС сталкивается с проблемой переработки отработанного ядерного топлива. Как отмечают источники, в сообществе следует создать систему по утилизации отходов, которая могла бы конкурировать с российским «Росатомом». В то же время сейчас инвестиции в эту отрасль оценивают как «запаздывающие».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо США, несмотря на западные санкции, напоминает 360.ru.
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