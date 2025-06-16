У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 16 июня в Тихом океане у побережья южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Сейсмособытие зарегистрировали в 15:06 (07:06 мск).

«Эпицентр находился в 208 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 32 километров», - указала Семенова.

По словам сейсмолога, тревогу цунами на фоне землетрясения не объявляли, сведений об ощутимости нет.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,6 произошли у северного побережья Чили, напоминает 360.ru.

