Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено при ударах

Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено при ракетных ударах со стороны Ирана близи здания. Об этом заявил американский посол Майк Хакаби.

Ранее СМИ сообщили, что ракета упала рядом с отделением американского посольства в Тель-Авиве.

«Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства», - написал Хакаби в соцсети Х.

Посол уточнил, что никто из американских сотрудников не пострадал.

Ранее в иранских СМИ появились сведения об ударе ракеты, запущенной Тегераном, по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, напоминает 360.ru.

