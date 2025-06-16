Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено при ударах
Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено при ракетных ударах со стороны Ирана близи здания. Об этом заявил американский посол Майк Хакаби.
Ранее СМИ сообщили, что ракета упала рядом с отделением американского посольства в Тель-Авиве.
«Наше посольство США в Израиле и консульство официально останутся закрытыми сегодня из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства», - написал Хакаби в соцсети Х.
Посол уточнил, что никто из американских сотрудников не пострадал.
Ранее в иранских СМИ появились сведения об ударе ракеты, запущенной Тегераном, по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru