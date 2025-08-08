С 1 сентября в РФ могут заморозить цены на продукты первой необходимости
В России предложено заморозить цены на продукты первой необходимости с 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
По его словам, мера может действовать до Нового года. Отмечается, что траты семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Депутат сообщил о предложении Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который рекомендовал на три-четыре месяца зафиксировать цены на продукты первой необходимости.
Под заморозку должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты. «В конечном счете, данный шаг выгоден и бизнесу», — отметил парламентарий.
Ранее производители молока пожаловались на сокращение господдержки. Они прогнозируют серьезные риски для отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
