Неожиданный эффект. Надбавки для безработных поднимут зарплаты в регионах
Повышение и перевод на постоянную основу надбавки к пособию по безработице для граждан с детьми будет стимулировать работодателей повышать зарплаты, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Федерация независимых профсоюзов России предлагает увеличить в три раза и установить на постоянной основе надбавку к пособию по безработице для граждан с детьми. Эта мера поддержки населения появилась в качестве антикризисной в период пандемии коронавируса. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тыс рублей.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не свидетельствует о затяжном характере кризиса в России.
«Сохранение на постоянной основе и даже увеличение в размере пособия, которое выплачивается на ребенка безработным родителям, нельзя назвать отражением перманентного кризиса в России. Это не признак кризиса, это признак того, что у нас изменилась экономическая политика. Поскольку изменилась сама экономическая реальность и необходимо оказывать поддержку потребителям там, где вы не можете обеспечить им работу, а значит естественным экономическим образом дать источники дохода людям», - считает Колташов.
Он также высказал предположение, что выделение средств повлечет за собой и «определенный контроль над родителями, раз они будут получать деньги от государства». Кроме того, можно полагать, что «дальше у нас будет целая сумма социальных мер, которые сейчас кажутся временными, а будут работать как постоянные». Главным вопросом остается то, «в какое время они окажутся наименее востребованными».
Основной заслугой сохранения на постоянной основе пособия по безработице для людей с детьми, по мнению экономиста, станет повышение заработной платы населения.
«Все социальные меры вроде бы направлены на поддержку семьи и самого безработного, но они также оказывают давление на рынок труда. И наш рынок труда напрашивается на то, чтобы на него оказали давление. Потому что в регионах оплата труда настолько низкая, что, если государство не начнет немножко поддавливать на частный сектор, то люди не смогут прожить. Здесь есть общеэкономический интерес – повысить уровень мотивации в обществе. Когда люди получают за свою работу деньги, они и выполняют эту работу соответственно. А когда они получают за это какие-то символы денег, то они ориентируются на то, где им еще найти денег, заняться своим огородом, решить свои дела. Да и работодатель понимает, что он не может ничего требовать, потому что по большому счету не платит людям. Поэтому и необходимо, чтобы социальные пособия и даже бюджетные рабочие места создавали такое давление на рынок труда – не в плане понижения оплаты труда, а именно с целью повысить ее хоть немного и постепенно», - заключил Василий Колташов.
По 3 тыс рублей в месяц на ребенка семьи начали получать в апреле этого года. Последний раз меру поддержки продлили в сентября – деньги получат 2,8 млн безработных с детьми. По расчётам ФНПР увеличение надбавки в три раза обойдется бюджету РФ в 25-27 млрд рублей в месяц.
Инициатива установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.
Ранее НСН сообщала, что в России предложили компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении.
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