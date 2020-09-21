Неожиданный эффект. Надбавки для безработных поднимут зарплаты в регионах

Федерация независимых профсоюзов России предлагает увеличить в три раза и установить на постоянной основе надбавку к пособию по безработице для граждан с детьми. Эта мера поддержки населения появилась в качестве антикризисной в период пандемии коронавируса. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тыс рублей.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не свидетельствует о затяжном характере кризиса в России.

«Сохранение на постоянной основе и даже увеличение в размере пособия, которое выплачивается на ребенка безработным родителям, нельзя назвать отражением перманентного кризиса в России. Это не признак кризиса, это признак того, что у нас изменилась экономическая политика. Поскольку изменилась сама экономическая реальность и необходимо оказывать поддержку потребителям там, где вы не можете обеспечить им работу, а значит естественным экономическим образом дать источники дохода людям», - считает Колташов.

Он также высказал предположение, что выделение средств повлечет за собой и «определенный контроль над родителями, раз они будут получать деньги от государства». Кроме того, можно полагать, что «дальше у нас будет целая сумма социальных мер, которые сейчас кажутся временными, а будут работать как постоянные». Главным вопросом остается то, «в какое время они окажутся наименее востребованными».

Основной заслугой сохранения на постоянной основе пособия по безработице для людей с детьми, по мнению экономиста, станет повышение заработной платы населения.