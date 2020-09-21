В Госдуме предложили выплачивать россиянам компенсацию за частный детский сад

В России предложили компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщает RT.

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Парламентарий пояснил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования, но не все родители, стоящие в очереди в детский сад, могут получить место в нем вовремя.

По мнению Фёдорова, размер компенсации гражданам за посещение частного детского сада должен составить до двух региональных МРОТ, передает Ura.ru.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением сделать бессрочными пособия для безработных с детьми в России, пишут «Известия».

Между тем в начале сентября зампредседателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать это по аналогии с материнским капиталом.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КомпенсацияДетский Сад
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