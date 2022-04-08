В России начали платить зарплату в криптовалюте
IT-компания из Екатеринбурга предложила своим сотрудникам получать зарплату в криптовалюте, сообщает «Интерфакс».
Как пояснил основатель компании Zavod IT Александр Процюк, соответствующее предложение было сделано сотрудникам работающим, как в России, так и за рубежом.
«Такое решение было продиктовано осложнившейся ситуацией с переводами, затронувшей наших международных сотрудников. Кажется, что криптовалюта является сейчас практически единственным беспрепятственным средством международных платежей», - добавил Процюк.
Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за несовершенства законов налоги платит только 1% обладателей криптовалют, хотя Россия могла бы собрать налогов на миллиард долларов.
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