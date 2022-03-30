Песков допустил расширение списка экспортируемых за рубли товаров
Идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка экспортируемых за рубли российских товаров можно проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
До этого Володин предложил добавить в список экспортируемых за рубли товаров не только газ, но и нефть, зерно и лес.
Песков подчеркнул, что некоторые страны мира также проявляют интерес к взаиморасчетам в национальных валютах.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на расчеты в рублях будут переведены не отдельные российские компании, а такие товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие.
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