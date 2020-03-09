РВК: Обвал рынков окажется среднесрочным
Обвал мировых рынков станет среднесрочным, а потери в курсах валют можно восполнить в течение года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в интервью РИА Новости.
Эксперт считает, что падение цены на нефть, сократившейся 9 марта на 30%, и скачки доллара и евро более 75 рублей и 86 рублей соответственно на Forex, отразятся не отразятся на стратегических экономических процессах.
«Мы рассчитываем, что обвал будет носить среднесрочный характер, и основные потери в курсах валют и производственных цепочках будут компенсированы внутри года», - заявил Басов.
Эксперт также отметил, что в долгосрочном периоде существует потребность в эффективном дистанционном взаимодействии участников рынка. По его мнению, у России в этом смысле есть преимущества. Именно дистанционное взаимодействие «порождает широкие возможности для новых сервисов и форматов ведения бизнеса, а в данных направлениях российские разработчики традиционно сильны», считает инвестиционный директор РВК.
Напомним, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, что снижение цен на нефть вызвано паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Эксперт также спрогнозировал скорое восстановление цен и переговоры между Россией и Саудовской Аравией о новых условиях сокращения объемов суточной добычи нефти в рамках ОПЕК+
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