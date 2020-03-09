РВК: Обвал рынков окажется среднесрочным

Обвал мировых рынков станет среднесрочным, а потери в курсах валют можно восполнить в течение года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов в интервью РИА Новости.

Эксперт считает, что падение цены на нефть, сократившейся 9 марта на 30%, и скачки доллара и евро более 75 рублей и 86 рублей соответственно на Forex, отразятся не отразятся на стратегических экономических процессах.

«Мы рассчитываем, что обвал будет носить среднесрочный характер, и основные потери в курсах валют и производственных цепочках будут компенсированы внутри года», - заявил Басов.