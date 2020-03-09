Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Курсы доллара и евро по отношению к рублю после падения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, евро выросло до 82,2 рубля, побив рекорд с февраля 2016 года, а американская валюта поднялась до 72,4 рубля.

Напомним, что цены нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что россиянам не стоит волноваться из-за обрушения цен на нефть 9 марта. По его мнению, ситуация стабилизируется уже к вечеру понедельника.

«Чего волноваться-то? Надо ждать, когда откроются банки во вторник. Думаю, к этому времени ситуация уже на 80% стабилизируется. Волноваться рано. Все это произошло, потому что банки не работают, участников на рынке мало. У нас - выходной, на Западе - кризис. Цены нефть к концу понедельника, скорее всего, пойдут вверх», - отметил эксперт.