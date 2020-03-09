Аналитик рынка назвал новые условия сделки по ОПЕК+
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал потенциальные объемы сокращения добычи нефти по ОПЕК+.
Целью резкого снижения цен на нефть, инициированного компанией Saudi Aramco (Саудовская Аравия), является ослабление позиций России на мировом рынке нефти, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным источников издания в Организации стран-экспортёров нефти и анонимных представителей властей Саудовской Аравии, ценовая политика страны является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». Отмечается также, что предпринятые действия предприняты для ослабления позиций России после неудачных переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, уточняет RT.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН спрогнозировал новые условия по ОПЕК+, если Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров.
«Снижение цен на нефть вызвано паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Оно было сделано в расчете, чтобы ударить по России, которая отказалась от сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн. баррелей в сутки. Но в текущих условиях, исходя из представлений российской стороны, подобное сокращение было бы чрезмерным, оно поддерживало бы слабых игроков рынка, которые – и это парадоксальное явление – являются причиной некоторого переизбытка сырья и первопричиной кризиса на рынке. Речь идет об американских нефтяниках.
Так как снижение цен является паническим, они скоро начнут восстанавливаться. Вполне возможно, что Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров. Думаю, максимум, о чем удастся договориться в рамках ОПЕК+ - 260 тысяч баррелей нефти в сутки», - заявил эксперт.
Также эксперт пояснил, как складывается ситуации в США, чьи компании оказывают влияние на формирование цены на мировом рынке нефти и заявил об ожидаемом сокращении добычи нефти.
«В текущих условиях мы наблюдаем падение активности в США по добычи нефти. Когда закончится процесс инерции от вложенных в добычу сланцевой нефти средств, в США начнется паника, произойдет снижение стоимости акций этих компаний, который и так дышат на ладан, начнется процесс их разорения. Так, за два года общее количество составило около 50 обанкротившихся компаний. Но разорение не означает сокращение добычи. Часть компаний продолжает добывать нефть, избавившись от долгов, если им позволяет банковский сектор. Отдельные разорившиеся компании скупают более крупные игроки. Мы будем наблюдать на американском рынке процесс укрупнения нефтяного бизнеса.
Крупные международные игроки будут более осмотрительно подходить к развитию добычи. Они уже не будут так зависеть от банковского сектора, от наращивания добычи, чтобы просто стоять на месте и сохранить тот денежный поток, который был при высоких ценах на нефть и вала. Поэтому следует ожидать сокращения добычи нефти», - сделал вывод Александр Фролов.
Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН также заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
«Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - считает эксперт.
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