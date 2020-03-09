Аналитик рынка назвал новые условия сделки по ОПЕК+

Также эксперт пояснил, как складывается ситуации в США, чьи компании оказывают влияние на формирование цены на мировом рынке нефти и заявил об ожидаемом сокращении добычи нефти.

«В текущих условиях мы наблюдаем падение активности в США по добычи нефти. Когда закончится процесс инерции от вложенных в добычу сланцевой нефти средств, в США начнется паника, произойдет снижение стоимости акций этих компаний, который и так дышат на ладан, начнется процесс их разорения. Так, за два года общее количество составило около 50 обанкротившихся компаний. Но разорение не означает сокращение добычи. Часть компаний продолжает добывать нефть, избавившись от долгов, если им позволяет банковский сектор. Отдельные разорившиеся компании скупают более крупные игроки. Мы будем наблюдать на американском рынке процесс укрупнения нефтяного бизнеса.

Крупные международные игроки будут более осмотрительно подходить к развитию добычи. Они уже не будут так зависеть от банковского сектора, от наращивания добычи, чтобы просто стоять на месте и сохранить тот денежный поток, который был при высоких ценах на нефть и вала. Поэтому следует ожидать сокращения добычи нефти», - сделал вывод Александр Фролов.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН также заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.

«Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - считает эксперт.

