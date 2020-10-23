Рублю предрекли обновление исторических минимумов
Опрошенные НСН экономисты назвали главные факторы негативного влияния на рубль на фоне предстоящих выборов президента США.
Падение цен на нефть и вторая волна ограничений из-за коронавируса продолжают оказывать существенное давление на курс рубля. Кроме того, 3 ноября пройдут выборы президента США. Опрошенные НСН эксперты оценили, что ждет отечественную валюту в перспективе.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил в эфире НСН, что исход выборов повлияет на мировые рынки лишь косвенно.
«Просто будет снижение неопределенностей, например, с американскими налоговыми пакетами. Благодаря этому себя лучше чувствует валюта всего мира, не только России», - сказал он.
По его словам, решающую роль сейчас играет эпидемиологическая ситуация.
«Если будет понятно, что мы приближаемся к вакцинированию, и весь мир научится правильно реагировать на пандемию, тогда будет больше определенности», - объяснил он.
Экономист также дал совет инвесторам. «Скорее всего, не стоит менять стратегию. Если вы уже определили доли в разных активах, то их и стоит придерживаться. Не надо бросаться из стороны в сторону из-за того, что наступает ноябрь. Стратегический подход полезнее, чем пытаться каждый месяц угадать, куда валюты пойдут. Если вы только начинаете инвестирование, то обратите внимание на диверсификацию, не стоит надеяться только на один актив», - отметил Шибанов.
В свою очередь, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал в эфире НСН о перспективах рубля.
«До дня выборов мы будем находиться в серьезной болтанке и чем ближе 3 ноября, тем больше рубль будет проседать к 80-82 рублям. Кроме того, из-за цен на нефть и второй волны коронакризиса у рубля до января-февраля перспективы очень плохие. Скорее всего, обновится исторический минимум, нет никакого ограничения в падении», - констатировал он.
В текущей ситуации специалист посоветовал обратить внимание на другие валюты, а также предсказал скачок цены на золото и биткоины.
«Напечатаны колоссальные объемы денег Центробанками мира, почти 7 триллионов долларов напечатали лишь в США, поэтому люди ищут другие активы», - объяснил он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал падение рубля на 20% «крутым и потрясающим» событием, так как это стимулирует развитие производства в стране. Однако далеко не все смогли разделить его радость. В частности, экономист Денис Ракша заявил НСН, что рубль еще долго не укрепится, будут лишь технические отскоки. В свою очередь, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин отметил в беседе с НСН, что министру плевать на россиян, а благодаря его «гениальной политике» погибло множество предприятий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- В Совфеде рассказали, как Матвиенко била бутылку о борт ледокола
- В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США
- Вирусолог призвал снова закрыть школы на карантин
- Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию
- В Кремле отказались комментировать отставку первого замдиректора ФСБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru