«Презрение к людям». Делягин о словах Мантурова про «крутой» курс рубля

В этом году российский рубль стал одной из худших валют развивающихся рынков. При этом два года назад Мантуров называл 62 рубля за доллар оптимальным курсом для отраслей, задействованных в импортозамещении. Сейчас американская валюта приблизилась к отметке в 80 рублей.

Благодаря девальвации рубля, бюджет получил почти три триллиона рублей дохода, напомнил Делягин. По его словам, это произошло за счет переоценки валютных резервов и валютного экспорта.

«Мантуров напоминает президента Украины Зеленского, который приехал в Донбасс, посмотрел, как убивают людей и сказал, что ему это очень круто и это ему нравится. Так что людей, которые радуются бедам народа, должен изучать психиатр, а не экономист», - резюмировал Делягин.

Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето. Глава Минпромторга признался, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.

Ранее экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс рубля упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.

