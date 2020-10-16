«Презрение к людям». Делягин о словах Мантурова про «крутой» курс рубля
Научный руководитель Института проблем глобализации в эфире НСН сравнил главу Минпромторга РФ и президента Украины после слов российского министра про падение рубля.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля на 20% — это «круто». Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что придерживается противоположной точки зрения и посоветовал министру прекратить радоваться бедам народа.
«Мантуров демонстрирует презрение к людям. Ему плевать на россиян. Благодаря его "гениальной политике" погибло множество предприятий, и импортозависимость стала чудовищной. Непосредственно министр промышленности несет ответственность за то, что у нас нет замены многим импортным товарам, уничтожены производства. Цены вырастут. И по сути Мантуров радуется очень болезненному удару по российской экономике», – считает экономист.
В этом году российский рубль стал одной из худших валют развивающихся рынков. При этом два года назад Мантуров называл 62 рубля за доллар оптимальным курсом для отраслей, задействованных в импортозамещении. Сейчас американская валюта приблизилась к отметке в 80 рублей.
Благодаря девальвации рубля, бюджет получил почти три триллиона рублей дохода, напомнил Делягин. По его словам, это произошло за счет переоценки валютных резервов и валютного экспорта.
«Мантуров напоминает президента Украины Зеленского, который приехал в Донбасс, посмотрел, как убивают людей и сказал, что ему это очень круто и это ему нравится. Так что людей, которые радуются бедам народа, должен изучать психиатр, а не экономист», - резюмировал Делягин.
Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето. Глава Минпромторга признался, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.
Ранее экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс рубля упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
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