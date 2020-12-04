«Повторение дефолта 1998 года». Курс рубля неожиданно укрепляется

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару. Российская валюта укрепляет позиции после решений ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Курс доллара снизился до 74,39 рубля, за евро предлагают 90,29 рубля. Последний раз такие показатели фиксировались 2 сентября.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как можно спасти рубль от девальвации.

«Для этого нужно было обязать крупнейшие госкорпорации и госбанки, те же "Роснефть" и "Газпром", экспортеров сырья продавать экспортную валютную выручку. У нас же наоборот, экспортерам сырья разрешили ее не продавать», - рассказал он.

Второй момент, по его словам, в России нет контроля за тем, как используют деньги госбанки. «У нас ЦБ в моменте вливает в банковскую систему 4-6 триллиона рублей, в 2014 году – 9 триллионов и при этом никакого контроля за чистой валютной позицией банков», - заявил Жуковский. Он пояснил, что банки брали дешевые деньги ЦБ и покупали валюту или иностранные бумаги, делая ставку на девальвацию рубля.

«Это повторение 1998 года», - отмечал экономист.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН в свою очередь заявлял, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - отметил эксперт.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН, какие факторы влияют на падение курса российского рубля.

«Вторая волна пандемии стала реальностью, хотя официальный прогноз правительства РФ не предусматривает вторую волну. Это оказывает негативное влияние на рубль, так как понятно, что экономика теперь будет тормозить еще больше. Хоть и не хотелось вводить ограничения, но мы видим, что другие страны их вводят. Вторая волна пандемии означает торможение экономики, спрос на нефть и нефтепродукты падает, котировки идут вниз, для рубля это критично», - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что говорить о независимости курса рубля от нефтяных цен нельзя с начала пандемии, когда началось падение нефтяных цен, началось и новое ослабление рубля. К концу года, по прогнозу Николаева, доллар будет стоит 85 рублей, евро - 100 рублей, если не изменятся те факторы, которые влияют на курс рубля, но пока сложно надеяться, что ситуация улучшится.

«Вторая волна будет длиннее первой, как говорят все эпидемиологи, локдауны в Европе вводят до декабря, то есть влияние второй волны будет до конца декабря. Антироссийские санкции после выборов тоже стоит ждать, а восстановление российской экономики после первой волны закончилось. Цены на нефть к концу года не восстановятся, то есть все факторы, которые давят на рубль, вряд ли изменятся, и курс рубля будет ослабевать», - резюмировал эксперт.

В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.

Среднесрочная причина ослабления рубля, по мнению экономиста, ограничение экономической деятельности в России во время пандемии и сокращение доходов федерального бюджета. В этих условиях, по словам Делягина, власти РФ пошли на девальвацию рубля, чтобы при падающей валютной выручке рублевые поступления остались на прежнем уровне.