Рубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром

16 января 202017:29

Российский рубль позитивно отреагировал на назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ. Национальной валюте удалось несколько отыграть понесенные в четверг потери.

Курс прежний, стиль другой. Политолог о правительстве во главе с Мишустиным

По состоянию на 14:35 мск доллар подешевел на 16 коп до 61,58 рубля, евро — на 15 копеек до 68,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Отметим,что накануне, после известия об отставке правительства Дмитрия Медведева, рубль показал существенное снижение.

Сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру большинством голосов поддержала Госдума.

В свою очередь Медведев получил специально созданную для него должность замглавы Совета безопасности РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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