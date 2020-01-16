Рубль подрос после назначения Мишустина премьер-министром
Российский рубль позитивно отреагировал на назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ. Национальной валюте удалось несколько отыграть понесенные в четверг потери.
По состоянию на 14:35 мск доллар подешевел на 16 коп до 61,58 рубля, евро — на 15 копеек до 68,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Отметим,что накануне, после известия об отставке правительства Дмитрия Медведева, рубль показал существенное снижение.
Сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил Мишустина в должности премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру большинством голосов поддержала Госдума.
В свою очередь Медведев получил специально созданную для него должность замглавы Совета безопасности РФ.
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