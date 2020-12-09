«Нужны Илоны Маски». Как России перестать быть «страной-бензоколонкой»

Профессор финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в эфире НСН оценил текущие показатели и перспективы нарастить экспорт в будущуем.



«111 миллиардов - это мало, потому что к 2024 году несырьевой экспорт должен приносить в бюджет 250 миллиардов. Сюда же входит экспорт услуг, доходы от которого хотели довести до 100 миллиардов. Коронавирус, конечно, не способствовал росту, но Китаю это не помешало. Однако у России есть перспектива экспортировать новые медицинские технологии, в том числе, вакцину», - отметил экономист.



Он также назвал наиболее конкурентноспособные отрасли российского экспорта.



«Недавно в Сибири ввели в эксплуатацию новый нефтехимический комплекс, там будут выпускать полиэтилены. Это уже не сырье, это переработка. Этот процесс внушает положительные эмоции. Вообще в каждой из отраслей есть резервы, но нужны Илоны Маски. Еще можно было бы увеличить экспорт программного обеспечения, как это сделала Индия за последние 15 лет. Это приносит ей 140 миллиардов долларов в год, а ведь это больше трети всего российского экспорта», - напомнил профессор.



Ранее глава правительства Михаил Мишустин предложил предложил привлекать российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.

