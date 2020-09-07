Рубль лихорадит из-за нефти, Китая и Навального
Курс российской валюты к европейской упал до показателей двухлетней давности
Выше отметки в 90 рублей поднялся в понедельник курс евро на Мосбирже. Это произошло впервые с 12 февраля 2016 года. Доллар перешагнул за 76 рублей – впервые с 22 апреля. К вечеру рубль немного отыграл позиции, вернувшись к котировкам чуть ниже психологически важных отметок.
В числе причин очередного падения курса рубля эксперты называют известия с нефтяного рынка – о том, что Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Это повлекло за собой падение нефтяных котировок: на лондонской бирже баррель марки Brent подешевел почти на 2%. Свою лепту в процесс внесла и статистика по торговому балансу Китая: объём импорта КНР иностранного сырья и товаров в августе упал на 2,5% вместо небольшого роста, который ожидали наблюдатели. Китай является одним из ключевых торговых партнёров России, в особенности как потребитель нефти и газа.
Вместе с тем, значительно большее влияние, чем саудиты с Китаем, на рынок могла оказать ситуация с предполагаемым отравлением Алексея Навального и ее возможными санкционными последствиями. Так, не могло остаться незамеченным заявление канцлера Германии, где Навальный сейчас находится на лечении. Ангела Меркель не исключила увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток-2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером. Связанные с этим геополитические риски заставляют инвесторов уходить из российских активов.
Лихорадить российский рубль будет по меньшей мере до тех пор, пока не получит внятного разъяснения история с предполагаемым отравлением Алексея Навального, а также не разрешится политический кризис в Белоруссии, являющейся ближайшим (если не единственным) союзником России. А впереди еще и президентские выборы в США с возможной победой на них кандидата от демократов Джо Байдена. В таких условиях не предел и 100 рублей за евро – этот показатель уже фиксировался в разгар предыдущего кризиса, в декабре 2014 года.
Пока динамика курса российской валюты подтверждает негативные прогнозы ряда российских экономистов. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявлял НСН, что «до конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рубль может упасть по отношению к бивалютной корзине процентов на 10-15», - сказал Калашников.
А член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский прогнозировал на пресс-конференции в НСН, что валютный курс к концу года может достичь 85 рублей за доллар.
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