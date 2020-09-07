Рубль лихорадит из-за нефти, Китая и Навального

В числе причин очередного падения курса рубля эксперты называют известия с нефтяного рынка – о том, что Саудовская Аравия снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Это повлекло за собой падение нефтяных котировок: на лондонской бирже баррель марки Brent подешевел почти на 2%. Свою лепту в процесс внесла и статистика по торговому балансу Китая: объём импорта КНР иностранного сырья и товаров в августе упал на 2,5% вместо небольшого роста, который ожидали наблюдатели. Китай является одним из ключевых торговых партнёров России, в особенности как потребитель нефти и газа.

Вместе с тем, значительно большее влияние, чем саудиты с Китаем, на рынок могла оказать ситуация с предполагаемым отравлением Алексея Навального и ее возможными санкционными последствиями. Так, не могло остаться незамеченным заявление канцлера Германии, где Навальный сейчас находится на лечении. Ангела Меркель не исключила увязывания позиции Берлина по проекту «Северный поток-2» с ответом на ситуацию с российским оппозиционером. Связанные с этим геополитические риски заставляют инвесторов уходить из российских активов.