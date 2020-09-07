Евро поднялся выше 90 рублей, доллар выше 76 рублей

Как напоминает RT, европейская валюта не стоил дороже 90 рублей с февраля 2016 года.

Сейчас евро торгуется на уровне 89,9 рубля, прибавив 0,8% к уровню предыдущего закрытия. Доллар также дорожает относительно российской валюты: сегодня он закрепился выше 76 рублей (+0,8%).

