Евро поднялся выше 90 рублей, доллар выше 76 рублей

Биржевой курс евро в понедельник, 7 сентября, в моменте превысил отметку в 90 рублей и достиг 90,06 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Названы сроки девальвации рубля

Как напоминает RT, европейская валюта не стоил дороже 90 рублей с февраля 2016 года.

Сейчас евро торгуется на уровне 89,9 рубля, прибавив 0,8% к уровню предыдущего закрытия. Доллар также дорожает относительно российской валюты: сегодня он закрепился выше 76 рублей (+0,8%).

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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