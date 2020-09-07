Трамп поддержал остановку «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Трамп также напомнил, что он был первым, кто затронул эту тему.

Призывы отказаться от строительства «Северного потока – 2» участились после инцидента с Навальным, который находится на лечении в Германии. Предположительно, он был отравлен в России. Как заявили в Германии, в его крови было найдено химическое вещество типа "Новичок".

Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес в интервью изданию Tagesschau заявил, что колоссальные убытки некоторых европейских компаний, потеря рабочих мест и рост цен на газ станут последствиями, которые возникнут из-за остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».



