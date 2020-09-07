Трамп поддержал остановку «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за ситуации с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление президент сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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Трамп также напомнил, что он был первым, кто затронул эту тему.

Призывы отказаться от строительства «Северного потока – 2» участились после инцидента с Навальным, который находится на лечении в Германии. Предположительно, он был отравлен в России. Как заявили в Германии, в его крови было найдено химическое вещество типа "Новичок".

Ранее глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес в интервью изданию Tagesschau заявил, что колоссальные убытки некоторых европейских компаний, потеря рабочих мест и рост цен на газ станут последствиями, которые возникнут из-за остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2Трамп
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