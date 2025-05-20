«Преступления были, есть и будут, коррупция известна с древних времен. Истребить ее невозможно, но задача государства, правоохранительных органов, общественных организаций, партий и так далее в том, чтобы понизить ее уровень до социально терпимого, чтобы это не раздражало людей, не портило им жизнь, не подрывало авторитет государства. Когда воруют миллиардами, это влияет на авторитет и армии, и государства. Вместе с тем считаю глупостью введение санкций в отношении тех, кто оправдывает коррупцию, поскольку ее целиком все равно не искоренить», — сказал Куликов.

Однако собеседник НСН отметил, что наказание за коррупцию должно быть самым суровым, вплоть до смертной казни.

«Конечно, ответственность за коррупцию надо ужесточать. И я выступаю за смертную казнь за крупные взятки. Отсутствие жесткой ответственности увеличивает количество коррупционеров, наглеющих все больше и больше. Специальная военная операция на многих открыла глаза — имею в виду и тех, кто сбежал за рубеж, и тех, кто сегодня находится в тюрьме за взятки и воровство. Неприятие коррупции должно воспитываться с детства, а сегодня даже в детских книгах прививаются неправильные ценности — что надо врать, надо уходить от ответственности и так далее», — подытожил он.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в доход государства по итогам 2024 года было обращено незаконно нажитое имущество коррупционеров на сумму свыше 500 миллиардов рублей. Всего за отчетный период выявлено более 160 тысяч нарушений, связанных с коррупцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

