Экс-глава МВД Куликов потребовал ввести смертную казнь за крупные взятки

Искоренить коррупцию полностью невозможно, но задача государства и правоохранителей заключается в том, чтобы снизить ее уровень до социально терпимого, сказал НСН Анатолий Куликов.

Вводить наказание за оправдание коррупции не стоит, поскольку взяточничество все равно не искоренить, хотя его и нужно свести до социально терпимого, а вот сама коррупция должна наказываться очень сурово, вплоть до смертной казни. Об этом НСН заявил экс-глава МВД России, генерал армии Анатолий Куликов.

Коррупция повсеместна и неистребима: она «присуща человеческому естеству», и во всех обществах всегда «были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, сообщило РИА Новости. Вместе с тем Зорькин предложил ввести наказание за оправдание коррупции, «как за оправдание терроризма или фашизма». Куликов призвал свести коррупцию в обществе к минимуму, однако назвал глупостью наказания за ее оправдание.

Более 500 млрд рублей взыскали с чиновников-коррупционеров в 2024 году в России

«Преступления были, есть и будут, коррупция известна с древних времен. Истребить ее невозможно, но задача государства, правоохранительных органов, общественных организаций, партий и так далее в том, чтобы понизить ее уровень до социально терпимого, чтобы это не раздражало людей, не портило им жизнь, не подрывало авторитет государства. Когда воруют миллиардами, это влияет на авторитет и армии, и государства. Вместе с тем считаю глупостью введение санкций в отношении тех, кто оправдывает коррупцию, поскольку ее целиком все равно не искоренить», — сказал Куликов.

Однако собеседник НСН отметил, что наказание за коррупцию должно быть самым суровым, вплоть до смертной казни.

«Конечно, ответственность за коррупцию надо ужесточать. И я выступаю за смертную казнь за крупные взятки. Отсутствие жесткой ответственности увеличивает количество коррупционеров, наглеющих все больше и больше. Специальная военная операция на многих открыла глаза — имею в виду и тех, кто сбежал за рубеж, и тех, кто сегодня находится в тюрьме за взятки и воровство. Неприятие коррупции должно воспитываться с детства, а сегодня даже в детских книгах прививаются неправильные ценности — что надо врать, надо уходить от ответственности и так далее», — подытожил он.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в доход государства по итогам 2024 года было обращено незаконно нажитое имущество коррупционеров на сумму свыше 500 миллиардов рублей. Всего за отчетный период выявлено более 160 тысяч нарушений, связанных с коррупцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеКоррупция В РоссииКоррупцияАнатолий Куликов

Горячие новости

Все новости

партнеры