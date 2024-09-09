СМИ: В США и Европе возник дефицит крабов и рыбы
Дефицит лосося, трески, минтая, «крабовый кризис» возникли в США и Евросоюзе, проблемы на рыбном рынке связаны с санкциями в отношении России. Об этом пишет РИА Новости.
Издание напомнило, что США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. На этом фоне рынок в Соединенных Штатах столкнулся с дефицитом продукции.
«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — указал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
При этом в ЕС в связи с сокращением уловов и введением торговых ограничений зафиксировали дефицит трески.
В то же время Россия не испытывает серьезных проблем с экспортом рыбы. Страна за год на треть нарастила поставки такой продукции в Китай.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС обсудит введение ограничений на импорт свежей рыбы из России, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru