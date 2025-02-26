Российский экспорт мороженой сельди вырос в шесть раз
Российский экспорт мороженой сельди в начале года взлетел до 31 тысячи тонн, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
В январе 2025 года экспорт вырос в шесть раз, если сравнивать с данными начала 2024 года.
Основными импортерами этого вида рыбы из РФ стали Китай и Южная Корея. Также в топ-3 по объему закупок вошла Нигерия.
В России оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь снизились на 20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Сейчас один килограмм рыбы оценивается в 120 рублей.
В отрасли отмечают, что снижение вызвано тем, что объемы вылова сельди в стране увеличились на 14% в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.
Россия является одним из мировых лидеров по добыче сельди: добывают три вида — тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru