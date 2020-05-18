«Рост будет сопровождаться откатами». Цены на нефть должны вырасти к осени
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН отметил, что цены на нефть сейчас напрямую зависят от информационной повестки дня.
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Данные приводятся на портале Investing.com. Таким образом, впервые с начала апреля котировки барреля начинают неделю с роста, а не с падения.
По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова цены на нефть сейчас напрямую зависят от повестки дня. В эфире НСН он отметил, что многие новости инвесторы воспринимают как негативный сигнал, после чего стоимость начинает падает.
«Во-первых, отметим, что те уровни цен на нефть, которые мы наблюдали в апреле текущего года, были неадекватны. Даже в условиях крайне низкого уровня потребления, который возник из-за пандемии COVID-19. Те цены привели к резкому обрушению нефтегазового сектора в ряде стран, включая таких крупных производителей, как Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия. События последних дней тому доказательство – саудиты даже решили дополнительно сократить объем добычи на миллион бареллей в сутки относительно достигнутых в рамках ОПЕК+ договоренностей. И в этой связи на фоне прекращения снижения спроса, а также его частичного восстановления, которое мы наблюдаем в мае, а также предпосылки которого создаются за счет ослабления режима самоограничения в ряде стран, в том числе в России, цены начинают расти. Плюс ко всему, с мая начало действовать сокращение добычи, предусмотренные сделкой ОПЕК+. И это создает предпосылки для повышения цен на нефть. Но, учитывая, что цены на нефть зависят не только и не столько от объективных факторов, то есть от баланса спроса и предложения, от объема запасов, от излишка запасов, который мы можем наблюдать, цены больше зависят не от фундаментальных факторов, а больше от настроения инвесторов. Инвесторы, в свою очередь, зависят от информационного фона. Здесь можно предположить, что восстановление цен сейчас до приемлемых уровней произойти не может, так как в любой момент могут прозвучать новости, которые будут восприняты биржами, людьми, участвующими в биржевой торговле, как негативный сигнал. Допустим, что новый рекорд запасов зафиксирован в США или в мире. Или же будут новости о том, что объем свободных мощностей хранения практически исчерпан. Все эти новости будут являться негативными сигналами для рынка, и цены могут пойти вниз», – говорит он.
Эксперт также уверен, что стабильного роста цен на нефть можно будет ожидать не раньше середины осени.
«В данном случае я заострил бы внимание на том, что сейчас мы находимся в ситуации, которая не позволяет ожидать гарантированного роста цен до приемлемых уровней. Нынешняя ситуация – сокращение производства, частичное восстановление спроса – создает предпосылки лишь для стабилизации рынка и для дальнейшего роста цен. Для того, чтобы стабильно цены росли, должны не просто прийти в баланс производство и спрос, должен быть распродан излишек запасов, накопленных в течение марта, апреля. То есть мы можем ожидать стабильного роста цен только с середины осени. Если это произойдет раньше, всем от этого будет хорошо, в том числе, и бюджету Российской Федерации. Однако это не означает, что цены не могут не подниматься до 40 долларов за баррель в течение ближайших месяцев, не могут тестировать горизонт в 50 долларов за баррель. Просто не нужно ожидать стабильного роста. Рост будет сопровождаться откатами назад, возможно, даже откатами значительными. Хотя нужно держать в уме, что могут произойти различные события в разных нефтедобывающих странах, в США, на Ближнем Востоке, которые могут подстегнуть цены в ту или другую сторону», – отмечает Фролов.
Кроме того, специалист напомнил, что помимо трех крупнейших производителей нефти – США, России и Саудовской Аравии – есть и другие, чьи показатели напрямую влияют на мировой рынок.
«Все говорят про Россию, Саудовскую Аравию, США - про трех крупнейших производителей. Но они дают примерно 35 процентов мировой добычи, по крайней мере, по состоянию на начало года. А вот дела оставшихся 60-65 процентов не освещают, насколько другие страны, к примеру Норвегия, способны придерживаться достигнутых договоренностей по сокращению добычи, насколько комфортно они себя чувствуют в текущих условиях. Есть ли спрос, допустим, на добычу в Ливии, это не освещают, а эти факторы тоже влияют на цены. Новости и аналитику из этих стран было бы интересно почитать, но все это игнорируется», – комментирует собеседник НСН.
Ранее США начали поставку нефти в Белоруссию, что заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал безумием.
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