«Рост будет сопровождаться откатами». Цены на нефть должны вырасти к осени

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. Североамериканская нефть WTI преодолела отметку 30 долларов за баррель. Данные приводятся на портале Investing.com. Таким образом, впервые с начала апреля котировки барреля начинают неделю с роста, а не с падения.

По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова цены на нефть сейчас напрямую зависят от повестки дня. В эфире НСН он отметил, что многие новости инвесторы воспринимают как негативный сигнал, после чего стоимость начинает падает.

«Во-первых, отметим, что те уровни цен на нефть, которые мы наблюдали в апреле текущего года, были неадекватны. Даже в условиях крайне низкого уровня потребления, который возник из-за пандемии COVID-19. Те цены привели к резкому обрушению нефтегазового сектора в ряде стран, включая таких крупных производителей, как Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия. События последних дней тому доказательство – саудиты даже решили дополнительно сократить объем добычи на миллион бареллей в сутки относительно достигнутых в рамках ОПЕК+ договоренностей. И в этой связи на фоне прекращения снижения спроса, а также его частичного восстановления, которое мы наблюдаем в мае, а также предпосылки которого создаются за счет ослабления режима самоограничения в ряде стран, в том числе в России, цены начинают расти. Плюс ко всему, с мая начало действовать сокращение добычи, предусмотренные сделкой ОПЕК+. И это создает предпосылки для повышения цен на нефть. Но, учитывая, что цены на нефть зависят не только и не столько от объективных факторов, то есть от баланса спроса и предложения, от объема запасов, от излишка запасов, который мы можем наблюдать, цены больше зависят не от фундаментальных факторов, а больше от настроения инвесторов. Инвесторы, в свою очередь, зависят от информационного фона. Здесь можно предположить, что восстановление цен сейчас до приемлемых уровней произойти не может, так как в любой момент могут прозвучать новости, которые будут восприняты биржами, людьми, участвующими в биржевой торговле, как негативный сигнал. Допустим, что новый рекорд запасов зафиксирован в США или в мире. Или же будут новости о том, что объем свободных мощностей хранения практически исчерпан. Все эти новости будут являться негативными сигналами для рынка, и цены могут пойти вниз», – говорит он.