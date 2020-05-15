Белорусские закупки американской нефти назвали безумием и показухой
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, почему поставки американской нефти в Белоруссию не смогут продлиться долго.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в республику. Как пишет Интерфакс, он подчеркнул, что стороны договорились об этом во время визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео. Тогда американский политик встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Кроме того, министр заявил, что Белоруссия ведет с американской стороной работу по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал о важности белорусского нефтяного рынка для России и назвал безумием попытку Белоруссии закупать нефть у других поставщиков.
«Белоруссия является крупным рынком нефти - она закупает у России 24 млн баррелей, а это около 9% всего российского экспорта. Сегодняшний нефтяной спор между Россией и Белоруссией базируется на желании последней покупать российскую нефть также дёшево, как это было раньше, оставаясь привилегированным покупателем. В этом плане попытка закупать нефть у других поставщиков выглядит безумием, просто потому, что так не решается базовая задача. Никто другой в мире не предоставит Белоруссии скидку на нефть в тех же объёмах, в которых её предоставляла Россия», - сообщил эксперт.
Он также заявил, что сотрудничество США и Белоруссии в этой сфере не может быть долгосрочным, в связи с невыгодностью по цене и качеству американской нефти.
«Поэтому все вот эти закупки в США и других странах – просто показуха. Кроме того, контракт на поставку этой нефти подписывался, видимо, в марте и, скорее всего, исходил из мартовских ценовых параметров. То есть белорусы, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений в споре о понижении цен на нефть, сегодня покупают её в полтора раза дороже актуальной стоимости. Поэтому априори это не может быть долгосрочным сотрудничеством. Кроме того, американская нефть не очень годится для белорусских заводов», - добавил Фролов.
Ранее Александр Фролов в беседе с НСН предрёк отсутствие роста цен на нефть до середины осени.
«При самом позитивном сценарии, стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня раньше середины осени ожидать не стоит, а до того момента будут колебания», - заявил эксперт.
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