Белорусские закупки американской нефти назвали безумием и показухой

«Белоруссия является крупным рынком нефти - она закупает у России 24 млн баррелей, а это около 9% всего российского экспорта. Сегодняшний нефтяной спор между Россией и Белоруссией базируется на желании последней покупать российскую нефть также дёшево, как это было раньше, оставаясь привилегированным покупателем. В этом плане попытка закупать нефть у других поставщиков выглядит безумием, просто потому, что так не решается базовая задача. Никто другой в мире не предоставит Белоруссии скидку на нефть в тех же объёмах, в которых её предоставляла Россия», - сообщил эксперт.

Он также заявил, что сотрудничество США и Белоруссии в этой сфере не может быть долгосрочным, в связи с невыгодностью по цене и качеству американской нефти.

«Поэтому все вот эти закупки в США и других странах – просто показуха. Кроме того, контракт на поставку этой нефти подписывался, видимо, в марте и, скорее всего, исходил из мартовских ценовых параметров. То есть белорусы, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений в споре о понижении цен на нефть, сегодня покупают её в полтора раза дороже актуальной стоимости. Поэтому априори это не может быть долгосрочным сотрудничеством. Кроме того, американская нефть не очень годится для белорусских заводов», - добавил Фролов.

Ранее Александр Фролов в беседе с НСН предрёк отсутствие роста цен на нефть до середины осени.

«При самом позитивном сценарии, стабильного роста цен до приемлемого для отрасли уровня раньше середины осени ожидать не стоит, а до того момента будут колебания», - заявил эксперт.

