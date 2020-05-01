Аналитики призвали не радоваться росту цен на нефть
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что главной интригой остаётся, успеют ли участники ОПЕК+ снизить добычи нефти, прежде чем заполнятся мировые хранилища.
В день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи фиксируется рост мировых цен на нефть. По состоянию на утро 1 мая июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. В ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.
Новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля, вступило в силу сегодня, 1 мая. Согласно ему, в мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил рост цен на нефть самой положительной новостью о начале исполнения соглашения ОПЕК+, а не реальным снижением добычи нефти, которого стоит ожидать лишь к середине или концу мая.
«Рынок отыгрывает саму новость о начале исполнения соглашения ОПЕК+. Я думаю, что за сутки ещё ничего не произошло, с точки зрения баланса спроса и предложения, и добыча не упала. Поэтому, это скорее психологический фактор и можно констатировать, что сделка только начинается, а значит, каких-то значимых результатов можно ожидать чуть позже. При этом ряд стран начали снижать добычу ещё за неделю до вступления сделки ОПЕК+ в силу. Среди них оказались Саудовская Аравия, Нигерия и ещё ряд других стран. А все остальные участники, среди них и Россия, чуть позже будут выходить на целевые показатели – вторая половина или конец мая», - сообщил эксперт.
Он также отметил, впереди рынок будут ждать и другие положительные новости, позитивно влияющие на цену нефти, но при этом основная интрига заключается в том, удастся ли снизить добычу нефти, прежде чем заполнятся нефтяные хранилища.
«В целом новость позитивная, для России это хорошо, когда нефть дорожает, растут доходы бюджета. Ну и дальше, я думаю, рынок должен войти в тренд восстановления и будут приходить позитивные новости о том, что то та страна достигла целевого показателя добычи нефти, то эта, и всё это будет позитивно влиять на цену. Основная интрига заключается в том, как быстро будет восстанавливаться спрос и удастся ли выполнить основную цель нынешнего соглашения ОПЕК+, которая заключается в том, чтобы снизить объём производства и ждать восстановления спроса, надеясь, что за это время не произойдёт переполнение нефтяных хранилищ. А сейчас очень большие объёмы лишней нефти – около 20 млн баррелей в сутки идёт исключительно в хранилища и они могут переполниться, и, как раз, основной смысл нынешнего соглашения не дать переполниться хранилищам. Иначе придётся экстренно останавливать добычу в гораздо больших объёмах, а цены упадут в ноль», - добавил Игорь Юшков.
Ранее в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса. По его мнению, котировки отыграют весеннее падение уже в этом году.
«Следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнётся нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка $60 за баррель», - отметил он.
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