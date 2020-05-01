Аналитики призвали не радоваться росту цен на нефть

«Рынок отыгрывает саму новость о начале исполнения соглашения ОПЕК+. Я думаю, что за сутки ещё ничего не произошло, с точки зрения баланса спроса и предложения, и добыча не упала. Поэтому, это скорее психологический фактор и можно констатировать, что сделка только начинается, а значит, каких-то значимых результатов можно ожидать чуть позже. При этом ряд стран начали снижать добычу ещё за неделю до вступления сделки ОПЕК+ в силу. Среди них оказались Саудовская Аравия, Нигерия и ещё ряд других стран. А все остальные участники, среди них и Россия, чуть позже будут выходить на целевые показатели – вторая половина или конец мая», - сообщил эксперт.

Он также отметил, впереди рынок будут ждать и другие положительные новости, позитивно влияющие на цену нефти, но при этом основная интрига заключается в том, удастся ли снизить добычу нефти, прежде чем заполнятся нефтяные хранилища.

«В целом новость позитивная, для России это хорошо, когда нефть дорожает, растут доходы бюджета. Ну и дальше, я думаю, рынок должен войти в тренд восстановления и будут приходить позитивные новости о том, что то та страна достигла целевого показателя добычи нефти, то эта, и всё это будет позитивно влиять на цену. Основная интрига заключается в том, как быстро будет восстанавливаться спрос и удастся ли выполнить основную цель нынешнего соглашения ОПЕК+, которая заключается в том, чтобы снизить объём производства и ждать восстановления спроса, надеясь, что за это время не произойдёт переполнение нефтяных хранилищ. А сейчас очень большие объёмы лишней нефти – около 20 млн баррелей в сутки идёт исключительно в хранилища и они могут переполниться, и, как раз, основной смысл нынешнего соглашения не дать переполниться хранилищам. Иначе придётся экстренно останавливать добычу в гораздо больших объёмах, а цены упадут в ноль», - добавил Игорь Юшков.

Ранее в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса. По его мнению, котировки отыграют весеннее падение уже в этом году.

«Следует ожидать, когда эффективная вакцина будет распространена по всему миру и проблема коронавируса будет решена, только тогда начнётся нормальное восстановление мирового нефтяного рынка. Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка $60 за баррель», - отметил он.

