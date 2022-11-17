Росстат: ВВП снизился на 4 процента
Внутренний валовой продукт России в третьем квартале 2022 года снизится на 4%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Росстат.
Прогноз ведомства оказался более оптимистичный по сравнению с Минэкономразвития (падение в 4,4%). При расчете показателя использовалась статистика по отраслям, в том числе учитывалось падение оптового товарооборота на 22,6%, розничного товарооборота на 9,1%, грузооборота — на 5,5%. При этом хорошие показатели были у сельского хозяйства — рост на 6,2% — и строительства — на 6,7%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая на пленарном заседании Госдумы призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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