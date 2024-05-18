Росстат: Рост ВВП России по итогам первого квартала составил 5,4%

По предварительным оценкам, рост ВВП России в I квартале 2024 года составил 5,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

Белоусов: Россия обгонит Японию по росту ВВП к 2030 году

Более подробную информацию о темпах роста российской экономики служба опубликует 14 июня.

На днях Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году и ожидает, что рост составит 2,9%, а не 1,6%, как было в осеннем прогнозе.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести российскую экономику на четвертое место в мире, то есть обогнать Японию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияВВПЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры