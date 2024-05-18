Росстат: Рост ВВП России по итогам первого квартала составил 5,4%
По предварительным оценкам, рост ВВП России в I квартале 2024 года составил 5,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).
Более подробную информацию о темпах роста российской экономики служба опубликует 14 июня.
На днях Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году и ожидает, что рост составит 2,9%, а не 1,6%, как было в осеннем прогнозе.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести российскую экономику на четвертое место в мире, то есть обогнать Японию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru