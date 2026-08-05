Политолог Солонников объяснил, кому выгодно соглашение по Ормузскому проливу

Он отметил, что суть соглашения состоит в том, что в одну сторону корабли будут идти через зону ответственности Омана, а в другую – через зону ответственности Ирана. При этом каждая из сторон вводит свои правила, в том числе взимание платы.

По словам эксперта, такие условия изначально были неприемлемы для США. И если они на это согласились, то значит, «пошли на сдачу своих позиций». При этом данный вариант, скорее всего, будет устраивать страны Персидского залива.

«Президент США Дональд Трамп может сделать вид, что он тут ни при чём, что это арабские государства с Ираном договорились, а Америка как бы в стороне постояла», - подчеркнул политолог.

Ранее Трамп объявил об отмене массированного удара США и Израиля по Ирану из-за наметившегося мирного соглашения, предусматривающим, в том числе, открытие Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

