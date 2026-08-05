Политолог Солонников объяснил, кому выгодно соглашение по Ормузскому проливу
Если Вашингтон согласится на соглашение по Ормузскому проливу, которое предполагает разделение зон ответственности между сторонами, это будет означать фактическую победу Тегерана. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился политолог Дмитрий Солонников.
Он отметил, что суть соглашения состоит в том, что в одну сторону корабли будут идти через зону ответственности Омана, а в другую – через зону ответственности Ирана. При этом каждая из сторон вводит свои правила, в том числе взимание платы.
По словам эксперта, такие условия изначально были неприемлемы для США. И если они на это согласились, то значит, «пошли на сдачу своих позиций». При этом данный вариант, скорее всего, будет устраивать страны Персидского залива.
«Президент США Дональд Трамп может сделать вид, что он тут ни при чём, что это арабские государства с Ираном договорились, а Америка как бы в стороне постояла», - подчеркнул политолог.
Ранее Трамп объявил об отмене массированного удара США и Израиля по Ирану из-за наметившегося мирного соглашения, предусматривающим, в том числе, открытие Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог Солонников объяснил, кому выгодно соглашение по Ормузскому проливу
- Климатолог объяснила небывалое обмеление Рейна
- В Киргизии из-за трагедии с Наговициной введут систему разрешений на пике Победы
- Невролог рассказала, что более половины населения Земли имеют хронотип «голубя»
- Зеленский пожаловался на сокращение поставок Украине ракет для ПВО
- Тимур Родригез желает добиться возвращения детей в Россию
- «Мальдивы дешевле»: Прямое авиасообщение сделает Мексику доступнее для россиян
- В МГИМО призвали не отказываться от традиционных лекций в пользу ИИ
- «Инвестор должен быть нервным»: Почему россияне массово выводят деньги из облигаций
- Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ