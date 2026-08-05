В Киргизии из-за трагедии с Наговициной введут систему разрешений на пике Победы

Он пояснил, что решение было принято из-за гибели на вершине россиянки Натальи Наговициной в 2025 году.

«Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение», — отметил Кубатов.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин заявил, что поиски Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы, прекращены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

