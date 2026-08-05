В Минобороны объяснили кадровые перестановки в ведомстве
Кадровые перестановки, произведённые в министерстве обороны президентом РФ Владимиром Путиным, направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Произведены изменения... предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны... а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах РФ», - говорится в сообщении.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен замглавы Минобороны, он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
Генерал-полковник Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и спецтехники и техобеспечения войск, а заместитель министра Алексей Криворучко - курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и спецтехники.
Кроме того, генерал-полковник Андрей Иванаев был назначен новым командующим войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Петр Болгарев - исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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