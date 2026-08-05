Невролог рассказала, что более половины населения Земли имеют хронотип «голубя»

По её словам, таким людям относительно легко подстроиться под любой график. Они способны встать в 7 часов утра на работу и не испытывают проблем, если ложаться спать в полночь. А период их самой высокой продуктивности приходится на промежуток примерно с 10:00 до 18:00.

«Проще говоря, «голубь» — это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени: он ложится около 23:00–00:00 и встает в 7:00–8:00 без особых страданий», — объяснила Прокофьева.

Эксперт добавила, организм у «голубей» плавно переключается между состояниями сна и бодрствования. Также такие люди легче остальных переносят смену часовых поясов или переход с летнего времени на зимнее и обратно.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что продуктивность, сообразительность и концентрация зависят от количества и качества сна, а «жаворонок» человек или «сова» не имеет значения.

