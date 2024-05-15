Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России до 2,9 процента

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году и ожидает, что рост составит 2,9%, а не 1,6%, как было в осеннем прогнозе.

Также ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%. В прошлом году рост экономики России, по оценке ЕК, составил 3,6%.