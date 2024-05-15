Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России до 2,9 процента
Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году и ожидает, что рост составит 2,9%, а не 1,6%, как было в осеннем прогнозе.
Также ЕК улучшила прогноз роста ВВП страны на 2025 год до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%. В прошлом году рост экономики России, по оценке ЕК, составил 3,6%.
Инфляция в стране прогнозируется на уровне 6,6% в текущем году, в 2025 - 4,5%. В прошлом году этот показатель составил 5,9%.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести российскую экономику на четвертое место в мире, то есть обогнать Японию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru