Росстат назвал самый подорожавший продукт питания в 2020 году
Сахар-песок в 2020 году стал дороже на 64,54%. По данным Росстата, это самый сильно подорожавший продукт питания за минувший год.
По данным статистического ведомства, в тройку самых подорожавших продуктов также вошли подсолнечное масло (цена выросла на 25,91%) и фрукты и овощи (17,4%).
В прошлом году также дорожали крупы (20,12%), яйца (15,14%), макароны (12,08%).
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись на 7,32%, рыбу и морепродукты – на 5,18%, сливочное масло – на 4,15%. Молоко и молочные продукты подорожали на 3,55%, мясо и птица – на 2,73%, передает «Интерфакс».
В целом продукты питания за 2020 год стали дороже на 7,21%, в 2019 году этот показатель составил 2,75%.
Ранее телеканал «360» сообщил, цены на какие продукты питания станут выше в январе 2021 года.
Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал, зачем в России нужно вводить карточки на еду для малоимущих.
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