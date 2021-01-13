Росстат назвал самый подорожавший продукт питания в 2020 году

Сахар-песок в 2020 году стал дороже на 64,54%. По данным Росстата, это самый сильно подорожавший продукт питания за минувший год.

По данным статистического ведомства, в тройку самых подорожавших продуктов также вошли подсолнечное масло (цена выросла на 25,91%) и фрукты и овощи (17,4%).

В прошлом году также дорожали крупы (20,12%), яйца (15,14%), макароны (12,08%).