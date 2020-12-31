Стал известен порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты
Кабмин России уточнил порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, говорится в постановлении на портале правовой информации.
Как следует из документа, предельные розничные цены могут устанавливаться правительством на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд в том, или ином регионе отмечается рост розничных цен на продовольственные товары на 10 или более процентов. При этом сезонный фактор учитываться не будет.
Перечень продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин.
Как сообщалось, сахар и подсолнечное масло в России начали дешеветь.
Подсолнечное масло и сахар в России с 22 по 28 декабря подешевели на 0,7% и на 1,8%, за неделю с 15 по 21 декабря - на 1% и на 3,2% соответственно. С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар - на 64,5%.
Прочие продукты питания в России продолжили дорожать. Так, за минувшую неделю яйца выросли в цене на 2%, огурцы и помидоры – на:6%.
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