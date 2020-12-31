Стал известен порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты

Как сообщалось, сахар и подсолнечное масло в России начали дешеветь.

Подсолнечное масло и сахар в России с 22 по 28 декабря подешевели на 0,7% и на 1,8%, за неделю с 15 по 21 декабря - на 1% и на 3,2% соответственно. С начала года подсолнечное масло выросло в цене на 25,9%, сахар - на 64,5%.

Прочие продукты питания в России продолжили дорожать. Так, за минувшую неделю яйца выросли в цене на 2%, огурцы и помидоры – на:6%.

