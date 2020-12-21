Как в Америке. Экономист поддержал карточки на еду для бедных

В России предложено ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлию Оглоблину. Соответствующее предложение направлено в кабмин.



Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал, в чем прелесть этой идеи.

«Я бы для начала перестал называть это продуктовыми карточками. Нужно придумать другое слово просто в силу плохой ассоциации. А сам инструмент, похожий на американские foodstamps или талоны на питание, которые сейчас оформляют в электронной форме как целевую субсидию на продовольствие для бедных – очень хороший инструмент, качественный, идущий на пользу и сельскохозяйственной индустрии, и на решение социальных проблем. Именно поэтому в Америке его так любят, и его нужно у них заимствовать. Это прекрасная идея, но называть ее надо по-другому, и я думаю, что ее именно потому так долго обсуждают и не могут запустить, что название красивое для этого не придумали», - сказал Табах.