Как в Америке. Экономист поддержал карточки на еду для бедных
Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ в эфире НСН рассказал, зачем в России нужно вводить карточки на еду для малоимущих.
В России предложено ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлию Оглоблину. Соответствующее предложение направлено в кабмин.
Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал, в чем прелесть этой идеи.
«Я бы для начала перестал называть это продуктовыми карточками. Нужно придумать другое слово просто в силу плохой ассоциации. А сам инструмент, похожий на американские foodstamps или талоны на питание, которые сейчас оформляют в электронной форме как целевую субсидию на продовольствие для бедных – очень хороший инструмент, качественный, идущий на пользу и сельскохозяйственной индустрии, и на решение социальных проблем. Именно поэтому в Америке его так любят, и его нужно у них заимствовать. Это прекрасная идея, но называть ее надо по-другому, и я думаю, что ее именно потому так долго обсуждают и не могут запустить, что название красивое для этого не придумали», - сказал Табах.
По его словам, колебания цен на продукты – обычная вещь, так как на тот же сахар они падали последние четыре года. «Цены на продовольствие вообще имеют обыкновение скакать, если мы живем не в Советском Союзе», - отметил эксперт, призвав развивать в России такую систему целевого финансирования.
«Для самых бедных эта программа должна быть постоянной. В США она существует 80 лет. В кризис ей пользуются больше, в хорошие времена меньше. Это именно для бедных, для остальных цены на сахар или растительное масло роли не играют», - добавил Табах.
По его словам, есть два механизма долгосрочного решения проблемы скачков цен на продовольствия – создавать фонд для интервенций на рынке зерна и других товарных группах, второй – ввести систему талонов на питание.
«То, как это решается сейчас, скорее всего, будет неэффективно, а серьезное регулирование цен может привести если не к дефициту, то ограничению возможностей для сельхозиндустрии», - полагает экономист.
Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен. Это констатировал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к этому соглашению присоединились основная часть региональных и все федеральные сети.
На резкий рост стоимости продуктов первой необходимости неделю назад обратил внимание президент РФ Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После резкой критики с его стороны правительство добилось соглашения с производителями и торговыми сетями с целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кабмин установил предельно допустимые розничные цены на масло в 110 рублей за литр, на сахар – 46 рублей за килограмм. Анонсированы также заградительные экспортные пошлины.
Кроме того, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо нынешних 30%.
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