Экономисты: Россияне ждут от властей восстановления доходов, а получат подачку

Основной целью плана по восстановлению экономики России, который правительство представит сегодня президенту Владимиру Путину, являются устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5% и обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Среди мер, которые призваны к исполнению задуманного, новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособий гражданам с детьми. Также с октября 2020 года предлагается установить минимальный размер часовой ставки при переводе работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев; обеспечить с июля возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения допсоглашений; создать «социальное казначейство» для осуществления мер социальной поддержки, а также предоставить возможность переходить государственным и муниципальным служащим на удаленную работу.

Но экс-министр экономики России Андрей Нечаев, обсуждая с НСН этот план, отметил, что не видит в нем большой социальной поддержки.

«Правительство идет по пути предоставления поблажек, каникул. И, может быть, оформят предложения Путина по поддержкам семей, мелкую подачку докинут. Но серьезных прорывов я не жду», - отметил собеседник НСН.