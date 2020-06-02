Экономисты: Россияне ждут от властей восстановления доходов, а получат подачку
Экономисты оценили в интервью НСН подготовленный правительством план по восстановлению экономики и доходов россиян, Но делают вывод, что рассчитывать не на что.
Основной целью плана по восстановлению экономики России, который правительство представит сегодня президенту Владимиру Путину, являются устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5% и обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Среди мер, которые призваны к исполнению задуманного, новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособий гражданам с детьми. Также с октября 2020 года предлагается установить минимальный размер часовой ставки при переводе работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев; обеспечить с июля возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения допсоглашений; создать «социальное казначейство» для осуществления мер социальной поддержки, а также предоставить возможность переходить государственным и муниципальным служащим на удаленную работу.
Но экс-министр экономики России Андрей Нечаев, обсуждая с НСН этот план, отметил, что не видит в нем большой социальной поддержки.
«Правительство идет по пути предоставления поблажек, каникул. И, может быть, оформят предложения Путина по поддержкам семей, мелкую подачку докинут. Но серьезных прорывов я не жду», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь, директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев призвал не повторять ошибки, допущенные американцами во время Великой депрессии.
«Ограниченное увеличение вложения денег в экономику через наращивание бюджетного дефицита (в нашем случае – с использованием средств ФНБ); инвестиции в инфраструктурные проекты (в нашем случае – в поддержку крупного «системообразующего» бизнеса); пренебрежение к мелким предпринимателям и мизерные пособия по безработице», - цитирует эксперта НСН.
Как показал недавний опрос, 58% россиян столкнулись со снижением зарплаты. Две трети респондентов крупного сервиса по поиску работы рассказали, что им урезали премиальную часть дохода.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мнение, что у большинства из тех, кто сохранил рабочее место, зарплата не восстановится до «докоронавирусного» уровня в ближайшей и среднесрочной перспективе. Будет снижаться и фактический уровень зарплат.
«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - говорил он.
Возвращаясь к плану по восстановлению экономики, отметим, что правительство в рамках секторальных мер поддержки власти хотят стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями.
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