План спасения российской экономики как повторение ошибок Великой депрессии

План восстановления российской экономики, подготовленный правительством, представит 2 июня президенту России глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, предлагаемый комплекс мер позволит переломить ситуацию, сложившуюся после вспышки коронавирусной инфекции. Сообщалось, что план призван решить такие ключевые задачи как повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, обеспечение устойчивого роста экономики, развитие импортозамещения и экспорта.

Обнародованные в конце минувшей недели некоторые детали правительственного плана спасения экономики были с изрядной долей скептицизма встречены в экспертном сообществе. Так, бывший министр экономики России Андрей Нечаев заметил в эфире НСН, что правительство решило пойти по пути предоставления поблажек, а потому, серьезных прорывов от этих мер ожидать не приходится.

«Судя по тому, как развивались события в предыдущие недели, видимо, добавят еще какие-то льготы. Может быть, это коснется оплаты ЖКХ. Правительство идет по пути предоставления поблажек, каникул. Что касается бизнеса, то, скорее всего, будет расширен список получателей помощи за счет добавления в коды, которые использовались при отборе пострадавших предприятий. Надеюсь, что будет упрощен механизм получения льготных кредитов. Пока эта мера не работает, хотя президент дважды на эту тему выступал. И, может быть, оформят предложения Путина по поддержкам семей, мелкую подачку докинут. Но серьезных прорывов я не жду».

В свою очередь, директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев сравнил нынешние планы российского правительства с ошибками американских властей в начале Великой депрессии. Одни практически полностью повторяют другие: «ограниченное увеличение вложения денег в экономику через наращивание бюджетного дефицита (в нашем случае – с использованием средств ФНБ); инвестиции в инфраструктурные проекты (в нашем случае – в поддержку крупного «системообразующего» бизнеса); пренебрежение к мелким предпринимателям и мизерные пособия по безработице», - пишет эксперт в статье для «Газеты.ру». И напоминает, к чему это привело в США: падение ВВП страны на 30% за пять лет, почти вполовину – промпроизводства и безработица на уровне 20% в течение нескольких лет.

В качестве антикризисных рецептов Владислав Иноземцев предлагает в первую очередь стимулирование потребительского спроса на конечную продукцию, категорический отказ от льготных кредитов и господдержки крупных предприятий. «Бизнес должен работать в равных условиях, а "капитаны индустрии" должны соперничать не в кремлевских кабинетах за бюджетные ассигнования, а на рынке», - убежден экономист.

Возможно ли такое в условиях современной России, вопрос, к сожалению, риторический.

