Экс-министр экономики РФ не ждет прорывного плана восстановления страны
Андрей Нечаев заявил НСН, что правительство продолжит курс, который взяло раньше - на предоставление поблажек.
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июня представит президенту России общенациональный план восстановления российской экономики, подготовленный правительством. По словам главы кабмина, разработанные меры позволят стране переломить сложившуюся ситуацию с распространением нового типа коронавируса. Также план даст возможность провести необходимые изменения в экономике, а также поддержать пострадавший из-за COVID-19 бизнес.
НСН спросила у экс-министра экономики России Андрея Нечаева, какие решения может предложить правительство, чтобы вывести отечественную экономику на рельсы восстановления.
«Судя по тому, как развивались события в предыдущие недели, видимо, добавят еще какие-то льготы. Может быть, это коснется оплаты ЖКХ. Правительство идет по пути предоставления поблажек, каникул.
Что касается бизнеса, то, скорее всего, будет расширен список получателей помощи за счет добавления в коды, которые использовались при отборе пострадавших предприятий. Надеюсь, что будет упрощен механизм получения льготных кредитов. Пока эта мера не работает, хотя президент дважды на эту тему выступал. И, может быть, оформят предложения Путина по поддержкам семей, мелкую подачку докинут. Но серьезных прорывов я не жду», - отметил собеседник НСН.
Сам премьер Михаил Мишустин отметил, что план готовился при участии руководства регионов и представителей бизнеса. Перечисляя цели и задачи властей, глава кабмина назвал следующие: увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.
Как писала НСН, ключевыми задачами для страны являются повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, а также устойчивый рост экономики, в частности, за счёт использования новых возможностей рынка труда. Также план предусматривает необходимость развития экспорта и импортозамещения.
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