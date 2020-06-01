Экс-министр экономики РФ не ждет прорывного плана восстановления страны

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июня представит президенту России общенациональный план восстановления российской экономики, подготовленный правительством. По словам главы кабмина, разработанные меры позволят стране переломить сложившуюся ситуацию с распространением нового типа коронавируса. Также план даст возможность провести необходимые изменения в экономике, а также поддержать пострадавший из-за COVID-19 бизнес.

НСН спросила у экс-министра экономики России Андрея Нечаева, какие решения может предложить правительство, чтобы вывести отечественную экономику на рельсы восстановления.

«Судя по тому, как развивались события в предыдущие недели, видимо, добавят еще какие-то льготы. Может быть, это коснется оплаты ЖКХ. Правительство идет по пути предоставления поблажек, каникул.