Россияне в 2020 году чаще отказывались от одобренных им кредитов

Потенциальные заемщики начали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. Таковы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Лишь меньше трети - 31,9% - из них соглашаются на финальные условия банков, пишет РБК. Это данные с января по август 2020 года.

Специалисты проанализировали долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.

За аналогичный период 2019 года доля забранных кредитов составила 45%. В текущем году россияне соглашались на одобренные ссуды реже всего в мае, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии - всего 29,4%.

По данным издания, на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и кризис.

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Между тем, исследование РИА Новости выявило регионы с самым высоким уровнем закредитованности населения. Первые три места занимают Калмыкия, Тува и Курганская область, сообщает телеканал «360».

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в эфире НСН рассказал, что система кредитования граждан не выдержит второго карантина. По его словам, существует вероятность появления «ипотечного пузыря» - ситуации, при которой будет расти просроченная задолженность.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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