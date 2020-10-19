Россияне в 2020 году чаще отказывались от одобренных им кредитов
Потенциальные заемщики начали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. Таковы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Лишь меньше трети - 31,9% - из них соглашаются на финальные условия банков, пишет РБК. Это данные с января по август 2020 года.
Специалисты проанализировали долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.
За аналогичный период 2019 года доля забранных кредитов составила 45%. В текущем году россияне соглашались на одобренные ссуды реже всего в мае, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии - всего 29,4%.
По данным издания, на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и кризис.
Между тем, исследование РИА Новости выявило регионы с самым высоким уровнем закредитованности населения. Первые три места занимают Калмыкия, Тува и Курганская область, сообщает телеканал «360».
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в эфире НСН рассказал, что система кредитования граждан не выдержит второго карантина. По его словам, существует вероятность появления «ипотечного пузыря» - ситуации, при которой будет расти просроченная задолженность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
- Доктор Мясников оценил предложение Жириновского о закрытии границ
- Пушков рассказал об ошибке Зеленского в отношениях с Эрдоганом
- Россияне в 2020 году чаще отказывались от одобренных им кредитов
- Россиянам разрешили покупать полисы ОСАГО в онлайн-магазинах
- Экс-дипломат Украины рассказал, как «вернуть» Крым через Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru