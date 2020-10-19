Россияне в 2020 году чаще отказывались от одобренных им кредитов

Потенциальные заемщики начали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. Таковы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Лишь меньше трети - 31,9% - из них соглашаются на финальные условия банков, пишет РБК. Это данные с января по август 2020 года.

Специалисты проанализировали долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков.

За аналогичный период 2019 года доля забранных кредитов составила 45%. В текущем году россияне соглашались на одобренные ссуды реже всего в мае, когда во многих российских регионах сохранялись жесткие санитарные ограничения из-за пандемии - всего 29,4%.

По данным издания, на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и кризис.