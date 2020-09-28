Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

В этой связи АБР написала письмо адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и выступила с критикой поправок в закон «О потребительском кредите», которые уже прошли первое чтение в Госдуме.

Документ, в частности, предполагает запрет банкам привязывать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг, иначе он сможет рассчитывать на возмещение ущерба кредитором - стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

По мнению банкиров, законопроект слишком расширяет права клиентов, ведь условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты, а взыскивать ущерб от навязанных услуг клиент может в заявительном порядке, минуя суд. В этой связи банкиры ждут наплыва недобросовестных клиентов, которые будут оспаривать любые дополнительные услуги.

При оформлении кредитных карт и карт с овердрафтом банк заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», говорится в письме АБР. В этой связи банкам будет проще выдавать кредиты наличными, что будет менее удобно для клиентов, Поэтому АБР в своем письме предлагает убрать требование возврата денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение - не взыскивать ее в двукратном размере.

Российские банки в августе выдали россиянам 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше июльского показателя, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро. Но в предыдущие месяцы темпы роста были двузначными и уверенно ускорялись. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил на пресс-конференции НСН, что банки будут более тщательно проверять заемщиков.

