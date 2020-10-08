Ипотечников напугали «пузырём» из-за повторного карантина

Собеседник НСН отметил, что новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, только усилят и без того плачевное состояние ипотечников. Так, существует вероятность появления «ипотечного пузыря» - ситуации, при которой будет расти просроченная задолженность.

«С учетом того, что сейчас еще наступит вторая волна карантинных мероприятий, что станет еще одним тяжелым ударом по экономике страны в целом и по состоянию людей в частности, я боюсь, что может возникнуть довольно серьезная проблема. Сейчас многие, поддавшись на эту условную полупанику, кредитов набрали, недвижимости накупили, а как отдавать, даже с учетом самой низкой в истории России ставки, на самом деле пока мало кто задумывается. А через некоторое время задуматься об этом придется - сначала людям, а впоследствии банкам, потому что они столкнутся с более-менее значительным ростом дефолтов по выданным кредитам», - спрогнозировал эксперт.

В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках. Она была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет. В рамках программы есть требования о первоначальном взносе в размере не менее 15%, а ставка субсидируется на всем сроке кредита.