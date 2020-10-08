Ипотечников напугали «пузырём» из-за повторного карантина
Вице-президент Российской гильдии риелторов в эфире НСН рассказал, что система кредитования граждан не выдержит второго карантина.
Банк России опасается рисков перегрева рынка в случае продления программы льготной ипотеки на покупку жилья у застройщиков под 6,5% и очередного кризиса. Представитель Центробанка Александр Данилов объяснил, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в эфире НСН поддержал опасения ЦБ.
«Это вполне вероятный сценарий. Он не единственно возможный, но я бы его ни в коем случае не исключал и не снимал с повестки дня. Тревога Центробанка оправдана, причем я считаю, что эта тревога выражена даже недостаточно. Сказать, что есть четкая зависимость между продлением программы и ростом цен, сложно. Скорее имел место рост спроса. Но причина не только в этом. Я опасаюсь другого. Надо понимать, что какая бы ни была ставка, кредит надо отдавать. Даже при нулевой ставке все равно нужно гасить тело кредита. А реальные доходы населения последние годы не только не растут, но и снижаются. Каких-то явных перспектив на улучшение экономической ситуации пока не просматривается», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, только усилят и без того плачевное состояние ипотечников. Так, существует вероятность появления «ипотечного пузыря» - ситуации, при которой будет расти просроченная задолженность.
«С учетом того, что сейчас еще наступит вторая волна карантинных мероприятий, что станет еще одним тяжелым ударом по экономике страны в целом и по состоянию людей в частности, я боюсь, что может возникнуть довольно серьезная проблема. Сейчас многие, поддавшись на эту условную полупанику, кредитов набрали, недвижимости накупили, а как отдавать, даже с учетом самой низкой в истории России ставки, на самом деле пока мало кто задумывается. А через некоторое время задуматься об этом придется - сначала людям, а впоследствии банкам, потому что они столкнутся с более-менее значительным ростом дефолтов по выданным кредитам», - спрогнозировал эксперт.
В настоящее время самой популярной программой субсидирования является льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках. Она была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет. В рамках программы есть требования о первоначальном взносе в размере не менее 15%, а ставка субсидируется на всем сроке кредита.
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