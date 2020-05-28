Россияне поставили рекорд по долговой нагрузке

Уровень долговой нагрузки населения России на 1 апреля составил 10,9%, это – исторический максимум, - отмечается в обзоре Банка России. Долговая нагрузка рассчитывается как объем обязательных платежей домохозяйства по кредитам в процентах от располагаемых доходов. Этот показатель рос и до кризиса, связанного с пандемией коронавируса, - отмечает Центробанк, напоминая, что в четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода.

О риске кредитного кризиса на фоне падающих реальных доходов населения предупреждал в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России», Владислав Жуковский. По его мнению, в ближайшие полтора года Россия столкнется «с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно».

В условиях практически полной остановки российской экономики из-за коронавируса власти страны приняли целый ряд мер поддержки населения и бизнеса, в том числе ввели так называемые кредитные каникулы. Теперь, как отмечает регулятор, банки столкнулись с «беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по ссудам, которые подпадают под кредитные каникулы, Центробанк оценивает в 7 триллионов рублей. И предупреждает, что реструктуризация такого масштаба может оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков.

Еще по итогам прошлого года сообщалось, что банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. По данным Национального бюро кредитных историй, уровень одобрения, к примеру, автокредитов за год упал до 43,5%. Среди причин назывались меры того же Центробанка против роста закредитованности населения и падение реальных доходов граждан. В рамках последнего этапа ограничения предельного долга в России с 1 января размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен превышать размер самого долга более чем 1,5 раза.

Снижать долговую нагрузку надо не через ограничительные меры, а более эффективным способом - через адекватную экономическую или денежно-кредитную политику, направленную на повышение платежеспособности населения, - заявлял президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН. С этим согласен и экономист Василий Колташов, который в эфире НСН указывал на необходимость решить главный вопрос – проблему бедности в России. А это, по его словам, невозможно сделать без механизмов, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах.

Вот с этим уже много лет не складывается. Даже без влияния коронавируса.

