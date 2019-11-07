Средний класс в России стремительно беднеет и живет в кредит

Самый закредитованной категорией граждан России оказался так называемый средний класс. По данным исследования холдинга «Ромир», 89 процентов граждан со средними доходами регулярно используют кредитные карты, из них 22 процента погашают кредит за автомобиль, а 20 процентов берут займы на неотложные нужды.

О риске кредитного кризиса на фоне падающих реальных доходов населения ранее предупреждал в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России», Владислав Жуковский.

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«По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», - сказал он.

В то же время рост закредитованности среднего класса можно объяснить сложившимися у него привычками потребления. Этой версии, в частности, придерживается руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, россияне, во-первых, просто не умеют копить, а во-вторых, не имеют достаточных для этого доходов.

«Сейчас, к сожалению, у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги. То есть отдавать, отдавать и отдавать. С другой стороны, существует навязанная культура потребления, которая, конечно, полностью противоречит тому, что написано в учебниках экономики. Про склонность к сбережениям вспоминаем Джона Мейнарда Кейнса, а в реальности люди зачастую ведут себя подобно французским аристократам времен "короля-солнца" (Людовик XIV- прим. НСН), то есть тратят, тратят, тратят и наращивают долги», - отметил эксперт.

В начале сентября 2019 года Центробанк России предупредил, что Кредитная нагрузка россиян приблизилась к пиковому уровню. По мнению финансовых аналитиков, страна сделала большой шаг к экономическому кризису.

