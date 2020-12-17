Россияне перестали хранить деньги в банках
За январь—октябрь россияне сняли с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей. Это выяснили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). По их данным, до конца года отток продолжится и увеличится примерно еще на 200–300 млрд рублей.
Эксперты считают, что из-за низких ставок по вкладам граждане потеряли интерес к банковским вкладам и стали инвестировать деньги в фондовый рынок и вкладывать в недвижимость, пишет РБК.
Вместе с тем, по данным Центробанка, за десять месяцев текущего года средства физических лиц в рублях и валюте в банках выросли на 6,6%, до 32,6 трлн рублей. Однако эксперты отмечают, что если учесть валютную переоценку вкладов из-за обесценения рубля, переток сбережений на другие виды счетов и исключить начисленные проценты, то получится, что россияне, наоборот, деньги из банков уносили.
Ранее сообщалось, что проценты по вкладам в 2020 году обновили исторические минимумы, но ЦБ предупредил, что операции на фондовом рынке, инвестиции в недвижимость и страховые инвестиционные инструменты могут стать «новыми уязвимостями» для экономики. Банк России призвал не продолжать действие государственной программы субсидирования процентной ставки.
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