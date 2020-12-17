В США заявили о постепенном восстановлении экономики страны

Глава ФРС Джером Пауэлл в свою очередь подчеркнул, что экономические перспективы США являются "неопределенными", и добавил, что, несмотря на новости о возможной вакцинации против COVID-19, по-прежнему сложно оценить, когда противоэпидемические ограничения будут сняты.

В связи с этим он призвал Конгресс принять очередной пакет стимулирующих мер для экономики. По мнению Пауэлла, выработка коллективного иммунитета в Штатах может быть завершена не ранее середины 2021 года. ФРС подтвердила, что готова задействовать все возможные инструменты для поддержки экономики государства.

Агентство отмечает, что ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитам от 0% до 0,25% годовых по итогам двухдневного заседания, прошедшего 15-16 декабря. Следующая встреча глав американского ЦБ намечена на 26-27 января.

