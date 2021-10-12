Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года
События на внешнем и внутреннем рынках продовольствия и товаров повседневного спроса привели к необходимости скорректировать оценку инфляции в 2021 году – с 5,8% до 7,4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передают «Известия».
Решетников отметил, что дело в низких темпах уборки урожая из-за непогоды и нехватки рабочей силы. По его словам, это разогнало продовольственную инфляцию.
Глава ведомства подчеркнул, что в этом сезоне было зафиксировано нетипичное удорожание овощей и фруктов.
Реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию, заявил ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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