Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года

События на внешнем и внутреннем рынках продовольствия и товаров повседневного спроса привели к необходимости скорректировать оценку инфляции в 2021 году – с 5,8% до 7,4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передают «Известия».

Решетников отметил, что дело в низких темпах уборки урожая из-за непогоды и нехватки рабочей силы. По его словам, это разогнало продовольственную инфляцию.