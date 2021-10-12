Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года

События на внешнем и внутреннем рынках продовольствия и товаров повседневного спроса привели к необходимости скорректировать оценку инфляции в 2021 году – с 5,8% до 7,4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передают «Известия».

Решетников отметил, что дело в низких темпах уборки урожая из-за непогоды и нехватки рабочей силы. По его словам, это разогнало продовольственную инфляцию.

Прогнозы «синоптиков». Экономист предложил чиновникам оценить инфляцию из магазина

Глава ведомства подчеркнул, что в этом сезоне было зафиксировано нетипичное удорожание овощей и фруктов.

Реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию, заявил ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Цены На ПродуктыИнфляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры